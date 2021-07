Boek Sarah Ferguson wordt mogelijk televisieserie

Het boek, een historisch drama, komt begin augustus uit in het Verenigd Koninkrijk en in de Verenigde Staten. Het verhaal is gebaseerd op een van Fergusons voorouders, vertelde de hertogin van York eerder op sociale media. „Ik heb de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar mijn familiegeschiedenis met behulp van de koninklijke archieven. Het boek bevat daardoor veel details uit het Victoriaanse tijdperk. Ook heb ik gebruikgemaakt van mijn eigen levensverhaal en ervaringen. Dus het is een verhaal dat mij zeer na aan het hart ligt."

De ex-vrouw van prins Andrew bracht in het verleden diverse kinderboeken uit en ook enkele non-fictieboeken. Ze zette haar eerste stappen in Hollywood in 2009, toen ze een van de producenten was van The Young Victoria. Die film ging over de vroege jaren van koningin Victoria, de betovergrootmoeder van de huidige koningin Elizabeth.