Ilse DeLange verlaat noodgedwongen Let’s Dance door blessure

„De conditie van mijn voet is gewoon te onvoorspelbaar”, aldus Ilse, die vorige week al aan de kant bleef vanwege haar blessure. „Het risico is te groot. Het was een moeilijke beslissing voor ons, zeker omdat we de hele Let’s Dance-familie in ons hart hebben gesloten.”

Ondanks haar verdriet kan Ilse met opgeheven hoofd de competitie verlaten, vindt ze. „Ik heb zoveel mooie dingen meegemaakt en ik ben er trots op dat ik deel mocht uitmaken van deze onvergetelijke reis.”

Ilse is niet de eerste Nederlander die meedoet aan de show, die lijkt op het programma Dancing With The Stars. Vorig jaar deed model Loiza Lamers mee en ook onder anderen Sylvie Meis en Bastiaan Ragas toonden hun danskunsten. Sylvie was na haar deelname bovendien lang de presentatrice van het programma.