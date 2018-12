Natasha Bedingfield bevallen van zoontje

„Raad eens wat er is gebeurt op de valreep van het einde van dit jaar?! De meest gelukkige Nieuwjaar ooit!”, schrijft de ster vanuit een ziekenhuisbed met een koffiebeker in haar hand met daarop het woord Mum. Eerder werd al bekend dat zij een zoontje zouden krijgen. De naam van het jongetje is nog niet bekend.

In oktober maakte de Unwritten-ster ook via social media haar zwangerschap bekend. Ze schreef toen al dat haar man Matthew Robinson en zij niet konden wachten om ’een nieuw klein leven de wereld in te gaan brengen’.