Drew Barrymore open over therapie voor alcoholprobleem

Om met de pijn van de breuk met Will Kopelman om te gaan, begon Drew Barrymore (47) steeds meer te drinken. „Ik probeerde de pijn te verdoven en me goed te voelen en dat lukte door de alcohol”, zegt de actrice.

Doordat Barrymore in haar jeugd al was afgekickt van verslavingen herkende ze het probleem dat was teruggekomen. Ze ging in therapie en stopte met drinken. Dat de actrice druk was met het ontwikkelen van haar eigen talkshow, die in 2020 begon, hielp haar daarbij. „Dat gaf me iets om me op te focussen en mezelf op te storten.”