Vrienden zeggen: ’Paris Hilton is verloofd’

Een getuige zegt tegen Page Six dat Hilton en Zylka hun verloving vierden in de hippe club 10ak pop-up in Aspen. „Paris fladderde rond met haar ring en vertelde aan iedereen dat ze verloofd zijn. Ze zag er echt gelukkig uit.”

De socialite heeft nog niet richting Page Six gereageerd en ook op haar Instagram is het nieuws (nog) niet terug te vinden. Vrienden zeggen dat dat is, omdat zij zelf een grote aankondiging aan het plannen is.

In de populaire club in Aspen was verder ook Bella Hadid aanwezig met een stuk of tien vrienden.