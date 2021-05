Strafproces Ghislaine Maxwell uitgesteld

Aanvankelijk zou het proces tegen de Britse socialite op 12 juli van start gaan. Door een nieuwe aanklacht die tegen Maxwell is ingediend, hebben haar advocaten vorige maand om uitstel gevraagd. Een Amerikaanse rechter heeft dat verzoek maandag ingewilligd.

Naar verluidt zal het strafproces in de herfst van dit jaar plaatsvinden.

Maxwell zit vast op verdenking van het regelen van meisjes voor massages en seks met Epstein en mensen uit zijn entourage. Bij drie meisjes zou dat zijn gebeurd tussen 1994 en 1997. In de nieuwe aanklacht komt er een vierde slachtoffer bij, dat tussen 2001 en 2004 door Epstein misbruikt zou zijn. Het misbruik begon toen het meisje 14 jaar oud was. Maxwell zou het minderjarige meisje op verschillende manieren voorbereid om seksuele handelingen met Epstein uit te voeren, onder meer door haar lingerie en honderden dollars in contanten te geven.

Bekijk ook: Ghislaine Maxwell wordt nu ook verdacht van mensenhandel