Thekla Reuten als kinderpsycholoog in fascinerende thriller ’Marionette’

Marianne (Thekla Reuten) laat in ’ Marionette’ na een traumatische gebeurtenis het zonnige Amerika achter zich om in Schotland haar werk als kinderpsycholoog voort te zetten.

Eigenlijk zou Matt Damon de rol gaan spelen die nu in Marionette door Thekla Reuten wordt vertolkt. Dat was acht jaar geleden. „Na zijn afhaken hebben de schrijvers in het scenario uiteindelijk alleen de mannennaam van zijn personage in een vrouwennaam veranderd. Voor rest lieten ze alles precies hetzelfde”, vertelt de actrice. „Prachtig vind ik dat. Heel erg van deze tijd ook.”