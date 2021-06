EBU praat met Turkije over terugkeer op Eurovisie Songfestival

„Hoewel de Turkse TRT sinds 2012 niet meer mee heeft gedaan aan het Eurovisie Songfestival, weten we dat er nog steeds een gigantische interesse vanuit Turkije is voor het festival. Dat wordt onderstreept door de grote betrokkenheid van Turkse fans op onze sociale kanalen", aldus de EBU. "Met dat in gedachten zijn we in contact met de TRT met het doel om Turkije terug te brengen. We zouden het land erg graag weer verwelkomen, mocht het besluiten om weer mee te doen."

In 2003 won Turkije het Eurovisie Songfestival dankzij Every Way That I Can van Sertab Erener. Tien jaar later besloot het land zich terug te trekken omdat de startvolgorde niet langer via loting bepaald zou worden zoals voorheen en Turkije het daar niet mee eens was. Dat betekende dat Can Bonomo in 2012 met Love Me Back de laatste inzending was.