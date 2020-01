Dolf Jansen onder vuur door ’hypocriete’ klimaatoproep

„Boek geen vliegreis of cruise, wat de STER-blokken u ook toeschreeuwen, consumeer geen of zo min mogelijk vlees en zuivel, kijk samen met buren of collega’s naar energietransitie die op elk niveau mogelijk is”, zegt Dolf donderdag op Radio 1.

Ierland

De cabaretier is half-Iers en heeft een woning in Ierland. Wegens geldgebrek in het gezin kwam hij als kind niet vaak in Ierland, maar daar kwam later verandering in. „Mijn ouders moesten dan zes vliegtickets kopen en vliegen was in die tijd nog heel duur. Toen ik later zelf op vakantie ging, kwam ik er vaker”, vertelt hij in 2017 aan KRO Magazine. In dat jaar leek hij dan ook absoluut geen last te hebben van vliegschaamte: „Als ik met het vliegtuig aankom bij Cork of Dublin en ik het landschap zie, de weilanden met van die stenen muurtjes, dan raak ik ontroerd.”

Hypocriet, vinden Twitteraars. „Dolf Jansen heeft nota bene zelf een tweede huis in Ierland waar hij geregeld heen vliegt, maar de rest van Nederland moet natuurlijk vooral geen vliegreis of cruise boeken”, schrijft iemand op het sociale medium.

Marathons

Dolf loopt geregeld marathons in het buitenland. Dat het vliegtuig wordt gebruikt om op locatie te komen, schrijft de cabaretier in 2006 in zijn boek It is what it is.„Klagend over de kramp en pijn die hij krijgt van de lange (VLIEG)REIZEN. Omdat meneer hardloper is of zo”, vat een Twitteraar een passage uit het boek samen.

Het kan natuurlijk zijn dat Dolf zijn leven heeft gebeterd en tegenwoordig het vliegtuig voor zijn activiteiten laat staan. Op Twitter laat hij weten binnenkort met een reactie te komen op de tweets die hij heeft ontvangen naar aanleiding van zijn opmerkelijke klimaatbetoog.