Taylor Swift probeerde haar mentale gezondheid te beschermen

Ze beleefde een vreselijke zomer in 2016, vertelt de 29-jarige Taylor. Een ruzie met Kanye West en Kim Kardashian leidde ertoe dat Taylor online door fans van de twee werd lastiggevallen. Tegelijkertijd bereidde ze zich voor op een rechtszaak tegen radio-dj David Mueller. Volgens Taylor had hij haar betast, de dj ontkende en spande een zaak aan. Beide incidenten raakten de zangeres hard: ze tastten haar gevoel van eigenwaarde aan.

„Ik dacht: mijn God, wie wil nou nu iets van mij horen?”, zegt de Shake It Off-zangeres in het interview. „Ik probeerde mijn mentale gezondheid te beschermen - niet te veel het nieuws te volgen, gewoon mijn stem uitbrengen en tegen mensen zeggen dat ze dat ook moesten doen.” Had ze zich psychisch beter gevoeld, dan had ze zich uitgesproken voor Clinton. „Ik voelde me totaal, tja, nutteloos. Misschien zelfs een last.”

Inmiddels durft ze zich meer te laten horen. Toen Taylor eind 2018 haar steun uitsprak voor twee Democratische kandidaten, zorgde dat direct voor een golf aan mensen die zich registreerden om voor de verkiezing in kwestie te mogen stemmen. In het interview reageert ze op de situatie in haar thuisstaat Tennessee, waar het recht op abortus momenteel wordt ingeperkt. „Ik ben uiteraard voor abortus, ik begrijp niet dat dit gebeurt. Het is schokkend en verschrikkelijk. Ik wil alles doen om wat te veranderen in 2020”, zegt ze, wijzend op de volgende presidentsverkiezingen.

Vrijdag kwam Taylors nieuwe plaat uit, Lover. Nog voordat het album in de winkels lag, hadden fans het al massaal in de voorverkoop besteld.