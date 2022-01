Johan Vlemmix en Salar Azimi verrassen jarige Beatrix met peperduur cadeau

Oranjefan Vlemmix laat aan Privé weten dat het cadeau en een bos bloemen in ontvangst zijn genomen door de beveiliging van prinses Beatrix.

Bekijk ook: Prinses Beatrix viert 84ste verjaardag

De reden waarom Azimi koos voor zo’n prijzig cadeau? Volgens Vlemmix heeft hij in het verleden eens een brief gestuurd aan de prinses, toentertijd nog koningin, waarna hij keurig een brief terug ontving. Dat is hem altijd bijgebleven en daarom wilde hij ter ere van Beatrix’ verjaardag de kaviaar - die verpakt zit in een handgemaakt doosje met 24-karaats goud - als presentje geven.