Red Hot Chili Peppers naar Rock Werchter

Red Hot Chili Peppers is met meer dan 80 miljoen verkochte albums en zes Grammy’s een van de meest succesvolle bands in de rockgeschiedenis. Het leverde de groep in 2012 een plekje in de Rock and Roll Hall of Fame op.

De bandleden werken momenteel aan de opvolger van album The Getaway uit 2016. Het is niet de eerste maal dat zij in Werchter te zien zijn; bijna dertig jaar geleden traden de Peppers er voor het eerst op.

Rock Werchter moet plaatsvinden van 1 tot en met 4 juli. Eerder werden al optredens van Pearl Jam, Gorillaz, Twenty One Pilots en de Pixies aangekondigd. De kaartverkoop is reeds gestart.