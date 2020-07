Humberto Tan wil kijkers inspireren met nieuw RTL Z-programma

„Zeker in deze bijzondere tijden leek het me waardevol om een programma te maken waarin ik me speciaal op deze verhalen richt”, laat Humberto weten, doelend op de ervaringen van ondernemers als André Rieu en Juul Manders van kledingbedrijf BALR.

In Humberto onderneemt, dat vanaf 18 augustus te zien is, gaat de presentator in gesprek met ondernemers om achter het succes van hun producties te komen. Tegelijkertijd wil hij met zijn programma kijkers thuis inspireren om nieuwe energie te steken in hun eigen ondernemerschap.