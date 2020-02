John Krasinski staat open voor reboot van The Office

„The Office was absoluut alles voor me”, vertelt John aan Esquire. „Het is mijn begin en mijn eind. Ik weet zeker dat ik op het eind van mijn carrière nog steeds wordt herinnerd om Jim. Dat was mijn eerste ervaring in Hollywood. Het was de meest creatieve familie die ik ooit heb gehad. Op sommige vlakken zijn ze nog steeds de meest belangrijke mensen voor me en waren ze er tijdens de meest belangrijke ervaring van mijn carrière. Dus ja, als ze een reünie doen dan zou ik dat absoluut heel leuk vinden om te doen.”

John is niet de enige die mee zou werken aan The Office 2.0. Eerder lieten zijn collega’s Ellie Kemper en Angela Kinsey al weten dat het ze leuk zou lijken. Hoofdrolspeler Steve Carrell was minder enthousiast. De acteur zei in 2018 dat bepaalde grappen nu niet goed meer zouden vallen bij het publiek.

De Amerikaanse versie van The Office werd van 2005 tot en met 2013 uitgezonden. De serie was gebaseerd op de gelijknamige Britse serie (2001-2003) van Ricky Gervais en Stephen Merchant.