David Guetta: na coronacrisis beste jaren voor dancemuziek

„Elke keer als er een grote crisis is, is dat goed voor dancemuziek”, zegt David tegen The Evening Standard. „Ik denk dat er een verband bestaat tussen het doormaken van een crisis en de noodzaak voelen om samen te komen en alles te vergeten.”

Dat heeft de producer en dj ook zelf ervaren, vertelt hij. De grootste hit uit zijn carrière was I Gotta Feeling, die hij samen met de Black Eyed Peas maakte, en „dat nummer verscheen te midden van de financiële crisis.”