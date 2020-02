Amazonbaas Bezos steekt 10 miljard in klimaat

„We kunnen de aarde redden”, aldus Bezos op Instagram. „Er is collectieve actie nodig van grote bedrijven, kleine bedrijven, nationale staten, organisaties en individuen.” De 10 miljard dollar is een begin, stelt hij.

Vorig jaar zegde Bezos al toe dat hij zijn bedrijf in 2040 klimaatneutraal wil laten opereren en dat hij 100.000 elektrische auto’s voor Amazon zou bestellen bij een Amerikaanse fabrikant.

De Amerikaan is naast techondernemer een steeds vaker geziene gast in Hollywood. Nu zijn bedrijf ook films en series aanbiedt, duikt Bezos vaak op bij film- en televisie-events. Afgelopen week was hij te gast bij de Oscars, waar Chris Rock de Amazonbaas in zijn openingsspeech flink op de hak nam over zijn rijkdom en dure scheiding van afgelopen jaar. Bezos is blijkbaar van plan meer tijd in Los Angeles door te brengen: hij kocht afgelopen week voor 150 miljoen euro een landgoed in Beverly Hills.