Youp van ’t Hek neemt 1 december besluit over oudejaarsconference

Het is dit jaar de tiende maal dat Van ’t Hek de eindejaarsshow op de NPO verzorgt. Maar door de coronamaatregelen zijn veel theaters gesloten of mogen maar een handvol bezoekers ontvangen. Hierdoor heeft Van ’t Hek minder try-outs kunnen spelen en staat hij momenteel voor zalen met nauwelijks publiek.

„Ik speel nu in de zalen waar het kan. Maar als ik toch denk dat ik de sfeer niet goed krijg, doordat de zaal maar voor de helft of een kwart gevuld kan zijn, dan neem ik 1 december het besluit of ik de voorstelling wel of niet op tv wil uitzenden”, vertelt Youp. Het is niet duidelijk of de mogelijke lockdownmaatregelen die het kabinet dinsdag aankondigt daar iets aan gaan veranderen. Volgens Haagse bronnen moeten theaters, bioscopen en musea mogelijk een paar weken helemaal dicht.

Laatste tournee

Het is de bedoeling dat hij de show speelt in het Amsterdamse theater Carré, hoewel dat momenteel gesloten is. Het is niet rendabel voor een podium met 1700 stoelen om open te blijven als er maar dertig bezoekers mogen worden verwelkomd. Van ’t Hek speelt vanaf eind augustus al try-outs van zijn voorstelling Korrel zout, de tiende eindejaarsvoorstelling die hij maakt.

Na de oudejaarsconference wil Youp nog één voorstelling maken waarmee hij in alle theaters in Nederland en Vlaanderen gaat spelen waar hij in zijn 50-jarige carrière als cabaretier heeft gestaan. De komiek weet niet hoeveel zalen dat exact zijn; zijn impresariaat is een inventarisatie aan het maken. Hij zou op 28 februari 2024, op zijn zeventigste verjaardag, de dernière van deze tournee willen spelen in Carré.