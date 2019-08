David Schwimmer reageert op geruchten Friends-reünie

Ondanks dat er al vijftien jaar geen nieuwe afleveringen van Friends zijn gemaakt, hebben fans nog steeds hoop op een reünie. Jennifer Aniston (Rachel) liet in juni van dit jaar nog vallen dat dat ’alles mogelijk is’, doelend op een comeback van de zes vrienden. Marta Kauffman, een van de schrijvers van de serie, maakte echter snel korte metten met die uitspraken, door te stellen dat ze er niet aan moet denken om ’iets moois te verpesten’.

Nu is het David Schwimmer die zich heeft uitgelaten over een eventuele reboot van de serie. De acteur en regisseur concludeert in The Lateish Show with Mo Gilligan dat Friends aan het einde van seizoen tien op een perfecte manier is geëindigd. „Nou, nee. Ik bedoel... nee. Ik denk dat het op een perfecte manier is gestopt.”