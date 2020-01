Tweede kindje onderweg voor Topher Grace en Ashley Hinshaw

„Zoals je kunt zien verwachten we onze tweede”, zei Topher, bekend van zijn rol als Eric Forman in de sitcom That 70s Show. „En nu we weten hoe peuters kunnen zijn, mag jij deze hebben”, grapte de acteur.

Topher (41) en Ashley (31) trouwden in 2016 en werden een jaar later ouders van een dochtertje, Mabel Jane Grace. Het is nog niet bekend of ze er nog een meisje bij krijgen of dat ze deze keer een jongetje verwachten.