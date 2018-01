Scheiding kost Jeremy Clarkson 11,2 miljoen euro

Sinds 2014 is het stel al uit elkaar, maar de scheiding is nooit officieel gemaakt. Frances, zijn tweede vrouw met wie hij 21 jaar getrouwd was, behartigde jarenlang zijn zaken. Dat deed ze overigens niet zonder succes, de Britse presentator zou goed zijn voor een slordige 35 miljoen euro.

Nu de financiële afwikkeling met zijn ex-vrouw rond is, zou Clarkson vrij baan hebben om met de elf jaar jongere Lisa Hogan te trouwen. Het voormalig model is nu een jaar samen met Clarkson.