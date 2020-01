Wie stopt toch de Whitney-vloek?

Whitney Houston overleed in 2012, in bad, aan de gevolgen van een overdosis. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het was 11 februari 2012 toen de wereld voor haar miljoenen fans in een klap tot stilstand kwam. Die dag overleed de betreurde WHITNEY HOUSTON, 48 jaar oud slechts. De hitzangeres, icoon uit de jaren tachtig en negentig, werd levenloos aangetroffen in een bad in haar hotelkamer in het Beverly Hilton. Hartproblemen en extreem cocaïnegebruik lagen ten grondslag aan haar trieste sterven.