Douwe Bob wil nog een keer naar het Eurovisie Songfestival: ’Let’s go!’

„Het zijn een paar van de mooiste weken van m’n leven geweest”, vervolgt de 30-jarige Douwe Bob, die dan ook voor de winst wil gaan. „Ik zou wel m’n mindset moeten veranderen weer. Je gaat iets aan en dan ga je ervoor. Op predatormode en knallen! Je kan het niet halfbakken doen. Je moet echt focussen. Je gaat voor goud, anders kan je beter thuis blijven.”

Douwe Bob wil echter niet meedoen aan een nationale voorronde. „Ik zou dat nu niet doen in ieder geval. Als je me wilt, moet je me vragen. Misschien dat ik het destijds wel zou hebben gedaan.”

De zanger deed in 2016 mee aan het songfestival in Stockholm. Met zijn nummer Slow Down eindigde Douwe Bob op de elfde plaats in de finale.