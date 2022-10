Chatilla van Grinsven gewond geraakt tijdens tv-opnames

In het programma probeerden Van Grinsven en Rutger Castricum in korte tijd professionele wielrenners te worden. Als slot van de serie mochten ze racen over het parcours van het WK tijdrijden, vorige maand in Australië.

Van Grinsven werd begeleid door motorrijders. Ze was pas drie minuten in haar race toen ze door een van de motors werd geschept. „Ik krijg de klap van achter en opeens rol ik over de grond”, legde ze al terugkijkend op het incident vrijdagavond uit in Shownieuws, waar ze een van de vaste gasten is. „Ik voelde dat m’n hele lichaam in vuur en vlam stond. Je voelt je huid gewoon helemaal afschrapen.”

Ze liep veel schaafwonden en zelfs tweedegraads brandwonden op. Haar knie was er het ergste aan toe. „Daar wilden ze misschien een huidtransplantatie doen maar dat was uiteindelijk niet nodig.”

De motorrijder raakte bij de klap ook gewond.