Baby Harry Potter-actrice in ziekenhuis met corona

Ⓒ ANP/HH

De twee maanden oude baby van Harry Potter-ster Jessie Cave is in het ziekenhuis opgenomen na een positieve test op het coronavirus. De 33-jarige actrice, vooral bekend van haar rol als Lavender Brown (Belinda Broom) in de verfilmingen van de boeken van J. K. Rowling, heeft slapeloze nachten nu haar zoontje Tenn in isolatie in het ziekenhuis ligt.