YouTuber Steve Cash (40) maakt einde aan zijn leven

„Dit is zo moeilijk. Ik weet niet eens wat ik moet zeggen of wat ik moet doen. Ik verloor vanochtend mijn beste vriend, mijn hulpje, mijn geliefde, mijn mentor, mijn alles”, schrijft Cash’ vrouw op sociale media. „Mijn man Steve Cash heeft vanochtend een einde aan zijn leven heeft gemaakt. Het doet me pijn om dit te delen. Geef ons de tijd om te rouwen, maar weet dat Steve nu geen pijn meer heeft.”

Cash brak door op YouTube met video’s waarin hij gesprekken had met zijn kat.

Praten over zelfdoding kan op de site van 113 Zelfmoordpreventie of bel 0900-0113.