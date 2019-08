A$AP Rocky is teleurgesteld door uitspraak rechter

„We hadden gehoopt op vrijspraak”, aldus de raadsheer, die vertelde via sms contact te hebben met zijn Amerikaanse cliënt. Hij mocht het vonnis thuis afwachten. Of A$AP Rocky, die eigenlijk Rakim Mayers heet, in beroep gaat tegen het vonnis weten ze nog niet. De advocaat zei deze beslissing in alle rust en met een koel hoofd te willen nemen. Ze hebben drie weken de tijd om een beroep aan te tekenen.

De 30-jarige Rakim kreeg een voorwaardelijke straf van twee jaar opgelegd. Als de rapper zich in die periode misdraagt, kan hij alsnog een celstraf krijgen. Het Zweedse Openbaar Ministerie (OM) had in de zaak een celstraf van zes maanden geëist. Daarnaast moet de rapper een schadevergoeding betalen. In totaal ontvangt het slachtoffer een bedrag van 12.500 Zweedse kronen (bijna 1165 euro). Dit deelt Rocky met de twee beveiligers die met hem werden veroordeeld. Ook draaien de drie mannen op voor een deel van de juridische kosten van het slachtoffer, dat gaat om omgerekend bijna 18.880 euro. Daarnaast moeten ze een ongeveer 75 euro doneren aan een organisatie voor slachtoffers van geweld.

Onschuldig

De rapper was eind juni samen met zijn entourage betrokken bij een vechtpartij in Stockholm. Een 19-jarige Zweedse man hield hier zware verwondingen aan over. Rocky verklaarde onschuldig te zijn en uit zelfverdediging te hebben gehandeld. De rapper zat ruim een maand in voorarrest in Zweden. Begin deze maand oordeelde de rechter dat hij zijn zaak in vrijheid mocht afwachten, waarop hij gelijk terug naar de Verenigde Staten vloog.

A$AP Rocky wordt zondag op Lowlands verwacht. Lange tijd was onzeker of de rapper het podium zou beklimmen, maar dinsdag bevestigde een woordvoerder van het festival dat zijn manager de show had toegezegd.