Hugh Grant kan zich weinig herinneren van plot Love Actually

In een interview met Digital Spy geeft Hugh schoorvoetend toe dat hij niet meer weet hoe de film eindigt. „Het is zo lang geleden sinds ik de film gezien heb”, vertelt hij. „Je moet me even helpen, met wie eindig ik ook alweer?”

Ook moet Hugh de fans teleurstellen op de vraag of er nog een vervolg komt op de originele film. „Ik ben daar helemaal niet mee bezig, ik heb er nog nooit over nagedacht.” In 2017 kreeg Love Actually een korte sequel, speciaal voor het goede doel Red Nose Day.

