Seriesblog Love or leave – aflevering 7 Dieptepunt in Temptation island: single bedreigd om deze beelden!

Door Patricia Cortie

Ⓒ Videoland

We voorspelden het al (zonder glazen bol of voorkennis): het eerste stel is naar huis in Temptation island: love or leave. Bye bye Evie en Mike. Wees blij dat je weg bent daar. De gemoederen lopen zo buitenproportioneel op, dat het gewoon niet vermakelijk meer is. Bij nog één ’verkeerd’ beeld wordt de hele tent waarschijnlijk gesloopt.