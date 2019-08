Deense hof viert verjaardag prins Nikolai met nieuwe foto’s

Op de Instagram van het Deense koningshuis verschenen drie nieuwe kiekjes van de zoon van prins Joachim en zijn eerste vrouw Alexandra, nu gravin van Frederiksborg. Op de foto's poseert Nikolai in een groene trui en een kaki broek. Kleuren waarin hij vaak rondloopt. Hij is namelijk bezig met een tweejarige opleiding als luitenant.

Deze officiersopleiding combineert de prins met een modellencarrière. Tijdens zijn middelbare schoolperiode aan de Herlufsholm Skole in Næstved liep hij vorig jaar onder meer mee in modeshows van Dior en was hij te bewonderen op de catwalk van de London Fashion Week. En eerder dit jaar sierde hij de omslag van de Oekraïense Vogue.

Ⓒ Instagram