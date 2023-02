Gert Verhulst droomt van samenwerking met André van Duin

„Er zit een prachtige rol in, die in Vlaanderen vertolkt is door Jo De Meyere. Hem kennen we nog als kapelaan in Dagboek van een Herdershond. Hij is nu in de tachtig en speelt daar een schitterende rol in”, schetste Verhulst. Die rol zou perfect zijn voor Van Duin, denkt hij. „Die is op zijn lijf geschreven. Dus ik weet niet André, als je zit te kijken... alsjeblieft, we komen nog eens langs om dat te vragen. Het zou echt een droom zijn.”

De audities voor 40-45 zijn donderdag begonnen. Verhulst hoopt zo snel mogelijk „een fantastische cast” te kunnen presenteren. Hij zoekt in totaal zo’n 150 tot 200 mensen. Naast de hoofdcast zijn er ook talloze figuranten en ensembleleden nodig.

De musical 40-45 is volgend jaar september in Nederland te zien is. De voorstelling wordt alleen opgevoerd in de Midden Nederland Hallen in Barneveld, waar net als bij de Nederlandse hitmusical Soldaat van Oranje gebruik wordt gemaakt van rijdende tribunes.