Suga (BTS) komt als August D met soloplaat

Voor D-Day gebruikt Suga, die eigenlijk Min Yoon-gi heet, zijn tweede artiestennaam August D.

Het was al een tijdje bekend dat Suga aan eigen materiaal werkte sinds BTS een pauze had ingelast. Hij had in februari al aangekondigd het eerste lid van BTS te zijn dat solo op wereldtournee gaat. Van april tot juni begint het K-popidool aan de August D Tour, met elf concerten in de Verenigde Staten en Azië. De laatste show is op 25 juni in Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea.

Een paar weken geleden werd bekend dat Suga samenwerkte met de Zuid-Koreaanse singer/songwriter IU. Big Hit Music, het label van Suga, wil echter niets zeggen over die samenwerking.