Queer Eye-stylist Tan France en man verwachten eerste kind

„Zo blij om eindelijk te kunnen delen dat we een baby krijgen”, schrijft France op Instagram „Dankzij de geweldige hulp van de beste draagmoeder ooit, hebben Rob en ik het geluk om komende zomer vader te worden.”

De stylist vertelt dat ze al jaren een kinderwens hebben. „Onze harten lopen momenteel over. Ik kan niet wachten om deze baby vast te houden en hem ontzettend veel liefde te geven.”

In de Netflix-show Queer Eye geven vijf homoseksuele mannen iemand een make-over op het gebied van kleding, verzorging, interieur en kook- en eetgewoontes. De serie maakte zijn debuut in 2018 en is een nieuwe versie van het soortgelijke programma Queer Eye for the Straight Guy.