Naaz mag voorprogramma Lana Del Rey verzorgen

Naaz had zichzelf eerder ’aangeboden’ als voorprogramma. Dat deed de 25-jarige met een WhatsApp-bericht aan Ziggo Dome-directeur Danny Damman.

Op Twitter deelt MOJO het nieuws maandag. „Van een wild idee op Twitter naar je grote droom verwezenlijken: voor Naaz is het werkelijkheid geworden want ze staat morgen in het voorprogramma van Lana Del Rey in de Ziggo Dome”, schrijft de organisator.

Ook Naaz zelf deelt het nieuws, aan de hand van een bericht dat ze van Damman ontving. „Het is je enorm gegund! Kan niet wachten!”, schrijft de directeur.