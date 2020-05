Barbra Streisand eert zorgpersoneel

Het nummer werd geschreven voor de musical Carousel uit 1945 en werd daarna vele malen gecoverd. Een van de meest bekende versies is die van Gerry and the Pacemakers, die aan het begin van de crisis tegelijkertijd te horen was op tientallen radiozenders wereldwijd. Streisand bracht in 1997 ook een versie van het nummer uit, maar haar meest beroemde uitvoering is die van haar verrassingsoptreden tijdens de Grammy Awards in 2001.

Dat herinnert ook de zangeres zich nog, zegt ze aan het begin van de videoclip. Streisand droeg het nummer destijds op aan slachtoffers en noodhulp tijdens de aanslagen op 11 september.

Ook nu is het lied een eerbetoon aan medewerkers aan de frontlinie. In de clip zijn dan ook foto’s te zien van onder anderen zorgpersoneel, pakketbezorgers en supermarktmedewerkers. Aan het eind van de clip roept Streisand kijkers op te doneren aan de Amerikaanse organisatie Direct Relief.