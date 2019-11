Dakota Johnson prijst Antonio Banderas de hemel in

„Toen ik zes jaar oud was, trouwde mijn moeder met een man die onze familie zoveel vrolijkheid, een wereld aan creativiteit en een fantastisch klein zusje bracht”, aldus Dakota tijdens het Hollywood Film Awards-gala, waar Antonio een prijs ontving voor zijn rol in de film Pain And Glory. „Ik kreeg een bonusvader waarvan ik me door de jaren heen ben gaan realiseren dat hij een van de meest invloedrijke mensen in mijn leven is geweest.”

„Antonio heeft me geleerd wat het is om ergens gepassioneerd over te zijn, en wat discipline betekent”, vertelde de actrice volgens E!. „Nu ik volwassen ben en in dezelfde industrie werk, begrijp ik dat Antonio een van de beste artiesten is in film, op het toneel en op televisie, en dat in meerdere talen.”

Ook de acteur is na zijn scheiding van Melanie Griffith in 2015 de liefde voor zijn voormalig stiefdochter niet verloren. Hij droeg zijn award op aan Dakota en haar halfzusje Stella. „Je noemde me altijd papi, en nu noem je me nog steeds zo, en dat vind ik geweldig. Je hebt geen idee hoe graag ik dat hoor.”