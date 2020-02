Beyoncé en Jay-Z: geen protest tijdens Super Bowl

Een hoogleraar vroeg de muziekmagnaat of er een bepaalde boodschap schuilging achter het feit dat het gezin zondag niet zoals bijna alle andere mensen in het stadion opstond voor de uitvoering van The Star-Spangled Banner. „Nee, dat was het niet. Sorry”, antwoordde Jay-Z daarop.

In een video van de lezing waar TMZ de hand op wist te leggen, verklaart Jay-Z dat hij en zijn echtgenote te geconcentreerd naar de show keken om op te staan. De muzikant en zijn label Roc Nation fungeren sinds afgelopen jaar als producent van entertainmentshows rond de Amerikaanse Footballcompetitie. Hij vertelde dat toen ze gingen zitten, Beyoncé hem uitlegde hoe Demi Lovato, die het volkslied zong, zich moest voelen.

Volgens Jay-Z schoten de twee meteen in ’artiestenmodus’ toen het optreden begon en maakte hij zich vooral druk over het geluid. Hij stelt dat een protestactie ook niet nodig was, omdat ’het grootste, luidste protest zich al afspeelde op het podium, omdat daar een diverse groep artiesten te zien was.

De afgelopen dagen werd er veel gespeculeerd over de reden waarom Beyoncé en Jay-Z niet opstonden tijdens het volkslied. Dat deed veel mensen denken aan de actie van speler Colin Kaepernick, die in het seizoen van 2016/2017 knielde tijdens het volkslied uit protest tegen de raciale ongelijkheid in de VS.