Normaal gesproken zou de Duitse superster FLORIAN SILBEREISEN geen minuut, ongestoord, over de toeristische dijk in Volendam kunnen lopen. Maar nu zijn landgenoten het daar even laten afweten en menig Zimmer inderdaad Frei is, zag Florian zijn kans schoon om zijn muziekvriend JAN SMIT te bezoeken en een hart onder de riem te steken.