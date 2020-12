Zomerstop ’Opsporing verzocht’ van de baan

Wel wordt de afleveringen in lengte gehalveerd, waardoor er per aflevering nog maar een halfuur overblijft, zo heeft de politie dinsdagmiddag laten weten. De politie zal daarom andere kanalen gaan inzetten om hetzelfde aantal zaken bij een groot publiek onder de aandacht te brengen, zoals via Instagram, YouTube en Facebook.

Ook krijgt opsporingscommunicatie een eigen blokje in het nieuwe RTL5-programma Crime desk van John van den Heuvel, dat vanaf 11 januari op de buis is. De politie verwacht via het programma meer mensen te bereiken die kunnen meedenken in de oplossing van de zaak. Contentdirecteur Peter van der Vorst van RTL is trots op het vertrouwen dat de politie in Crime desk stelt. „Dit is een prima platform om de kijker te betrekken bij het oplossen van ernstige misdrijven,” aldus Van der Vorst.

40 procent

De politie is tegelijkertijd blij dat de zware versobering van Opsporing verzocht in 2021 deels is teruggedraaid. „Het programma Opsporing verzocht trekt zo’n 1,2 miljoen kijkers per week”, legt Franki Klarenbeek, coördinator Landelijk Team Opsporingscommunicatie, uit wat het belang van het programma is. „De politie gebruikt de kennis en kunde van het kijkerspubliek bij het oplossen van misdrijven. Dat zorgt ervoor dat zo’n 40 procent van de zaken wordt opgelost.”

Misdaadverslaggever John van den Heuvel, als producent verantwoordelijk voor Crime desk, is verheugd dat ook zijn programma een rol gaat spelen in het oplossen van misdrijven. Hij benadrukt dat het opsporingsitem een apart blok zal worden. Daardoor staat de met de politie afgestemde inhoud los van de rest van het programma. „De doelstelling om aandacht te vragen voor onopgeloste misdrijven past prima bij de formule van het programma. En op deze manier waarborgen we ook de journalistieke onafhankelijkheid van Crime desk.”

Het kortwieken van Opsporing verzocht leidde begin november niet alleen tot onvrede bij de politie, maar ook in de Tweede Kamer. De partijen CDA, 50Plus en SGP spraken hun afkeur uit over het besluit. Zelfs minister Slob (Media) zei het goed te vinden dat de NPO aandacht besteedt aan politieberichten, maar wilde zich niet met de inhoud van de programmering bemoeien.