Jelka en Henry gaan hun kind genderneutraal opvoeden

Jelka werd tijdens het gesprek verrast met een blauw en een roze rompertje. „Nou, sowieso, het maakt niet eens uit wat het wordt, want genderneutraal wordt het sowieso”, reageerde ze. Het was ook een thema in De Verleiders Female. „Ik heb een hele voorstelling gemaakt, dus we gaan enorm genderneutraal opvoeden.”

De actrice en komiek, die sinds 2018 samen zijn, maakten in juni bekend hun eerste kindje samen te verwachten. Jelka heeft met haar ex-man al twee kinderen.