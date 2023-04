Carice van Houten heeft interesse in rol The Last of Us

Op de vraag van een van haar fans of Van Houten interesse zou hebben in een rol in een van de series, antwoordt zij met: „Sign the petition.” Ook vermeldt Van Houten het Amerikaanse productiehuis HBO in haar bericht.

Begin april meldde persbureau Bloomberg dat filmstudio Warner Bros. Discovery met HBO Max in gesprek is over een serie rondom de populaire Harry Potter-boekenreeks. De boeken van Harry Potter zijn al verfilmd. Het laatste boek, Harry Potter and the Deathly Hallows, werd over twee films verdeeld. De laatste verscheen in 2011.

The Last of Us-hoofdrolspeelster Bella Ramsey vertelde eind maart dat een tweede seizoen van de wereldwijd populaire serie nog wel even op zich laat wachten. „Waarschijnlijk gaan we eind dit jaar of begin volgend jaar filmen. Dus dan zal het er tegen het einde van 2024 of begin 2025 zijn”, aldus Ramsey in een interview. The Last of Us speelt zich af twintig jaar na de vernietiging van de beschaving door schimmels die mensen besmetten en in een soort zombies veranderen. De serie is gebaseerd op de gelijknamige videogame.