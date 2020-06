Organisatie Eurovisie Songfestival mikt op editie mét publiek

„Onze inzet is een Songfestival mét publiek”, vertelde uitvoerend producent Sietse Bakker maandag aan de NOS. „Ik heb de afgelopen maanden altijd gezegd: een Songfestival zonder publiek zie ik heel moeilijk voor me, zeker als we dat in maart nog hadden moeten voorbereiden”, aldus Bakker.

„Alle pijlen zijn nu gericht op een Songfestival met publiek. Mocht in een later stadium blijken dat dat niet zou kunnen, moeten we daar alternatieve scenario’s voor hebben. We hopen dat we die beslissing zo lang mogelijk voor ons uit kunnen schuiven.”

Een jaar extra voorbereidingstijd betekent volgens Bakker niet dat er bijna niets meer hoeft te gebeuren. Vanwege de coronacrisis moeten er verschillende scenario’s worden uitgewerkt. „Dat heeft invloed op de openingsact, de pauze-acts, op het evenement en op de postcards, dat zijn de filmpjes die tussen de liedjes te zien zijn. Haal je de deelnemers daarvoor naar Nederland of ga je dat op een andere manier oplossen? De tijd zal dat gaan uitwijzen maar des te meer werk voor ons het komende jaar.”