Naakte zondagen en andere strapatsen: deze sterren zijn allesbehalve saaie ouders

Christina Aguilera en zoon Max in 2009. Ⓒ Getty Images

De hoogzwangere Katy Perry en haar verloofde Orlando Bloom hebben onlangs laten weten dat zij de keuze voor een naam aan hun kindje willen overlaten. Ze zei daarover in een radio-interview: „We hebben wel al opties, maar we hebben pas een specifieke naam als ze het ons zelf vertelt. Ik zal naar haar kijken en denken: ’O, ja, dit ben je!’.” Maar Katy is lang niet de enige die gekke strapatsen op haar toekomstige ouderschap nahoudt.