Mooiste brieven Van Gogh: ’Het leven is een raar ding, broer’

Amsterdam - Een van de ontroerendste brieven op de expositie Je liefhebbende Vincent is de onafgemaakte brief aan zijn broer Theo die Vincent van Gogh bij zich droeg op 27 juli 1890, de dag dat hij zichzelf in een Frans korenveld neerschoot. Al is het schrijven wat somber van toon, uit niets blijkt dat hij opnieuw met de gedachten speelt zich van het leven te beroven. Al schrijft hij wel over zijn werk, dat hij daarvoor zijn leven riskeerde. „En dat me de helft van mijn verstand heeft gekost.”