Snoop: ’Jay-Z schreef Still D.R.E. helemaal alleen’

Jay-Z zou destijds naar Dr. Dre’s studio in Los Angeles zijn gevlogen en alle tekst van het liedje in dertig minuten hebben geschreven. „Hij schreef Dre’s shit en mijn shit en het was vlekkeloos”, blikt Snoop, die ook te horen is op het nummer, terug in de podcast The Breakfast Club. „Het was Still D.R.E. en Jay-Z heeft het hele fucking nummer geschreven.”

De rapper heeft diep respect voor zijn collega. „Jay-Z is al een geweldige schrijver voor zichzelf, dus stel je voor hoe dat is voor iemand van wie hij houdt en die hij waardeert. Hij houdt van Dr. Dre en dat liet zijn pen je zien: dat ik niet voor je kan schrijven als ik niet van je houd.”