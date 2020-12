Skikampioene Lindsey Vonn verbreekt verloving

„We hebben geweldige momenten meegemaakt. Hij is een vriendelijk lieve man voor wie ik heel veel respect heb”, schrijft Vonn bij een foto van haar en ijshockeyer P.K. Subban. „Toch hebben we na lang nadenken besloten zonder elkaar verder te gaan. We zullen altijd vrienden blijven en veel van elkaar blijven houden.”

Lindsey was eerder zes jaar getrouwd met alpineskiër Thomas Vonn, kort daarna kreeg de een relatie met topgolfer Tiger Woods. Ze ontmoette Subban in 2017, toen ze nog een samen was met cricketspeler Kenan Smith.