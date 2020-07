Two and a Half Men-actrice in verpleeghuis na hartaanval

Haar man Arnie zegt dat ze in mei in het ziekenhuis belandde, nadat ze zich niet lekker voelde. Dit zou komen doordat ze in december al te kampen had met een infectie. Al snel ging de situatie van Conchata achteruit en kreeg ze een hartinfarct die zo’n tien minuten duurde.

Momenteel ligt ze in het verpleeghuis aan de beademing en ondanks dat ze stabiel is kan ze niet communiceren, meldt TMZ. Haar man kan niet bij haar op bezoek vanwege het coronavirus. Het is nog niet duidelijk hoe de toekomst voor Conchata eruit zal zien. „Het gaat een tijdje duren voordat er herstel is. Het is allemaal neurologisch en er is niets dat we kunnen doen om het herstel te bespoedigen. We hopen op het beste.”