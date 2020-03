Elon Musk opgeroepen ’levens te redden’: ’Maak beademingsapparaten’

Elon Musk ziet er nog niet het nut van in om ventilators te produceren voor ziekenhuizen nu er een tekort dreigt te ontstaan Ⓒ Hollandse Hoogte

Elon Musk is op Twitter opgeroepen om beademingsapparaten te produceren en te leveren voor coronapatiënten in ziekenhuizen in Amerika. Dat zou levens kunnen redden, stellen zij. Nu heeft de ondernemer toegezegd dat hij dat zal doen, als er een tekort is. Maar daar nemen zijn volgers geen genoegen mee. Er is immers al een tekort, zeggen zij.