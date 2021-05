Brad Pitt wint voogdijzaak

De 57-jarige acteur probeert al zo’n vijf jaar de voogdij over zijn kinderen te krijgen. In 2016 gingen Pitt en Jolie uit elkaar en sindsdien zorgt Jolie voor de kinderen.

„Hij is zo opgelucht”, vertelt een bron dicht bij Pitt aan de media. „Zijn enige doel is om meer tijd met zijn kinderen door te brengen.” Volgens de bron zou Jolie er alles aan gedaan hebben om als enige voogdij te houden. „Dit proces heeft maanden geduurd en er waren heel veel experts, getuigen, therapeuten en andere mensen die hun oordeel hebben gegeven. Daar is dit besluit op gebaseerd.”

Huiselijk geweld

Angelina en Brad vroegen in september 2016 de scheiding aan en strijden sindsdien om de voogdij over hun kinderen en de verdeling van het vastgoed. Brad wil de voogdij gelijkmatig verdelen, terwijl Angelina inzet op de volledige voogdij.

Eerder dit jaar werd bekend dat de Hollywood-actrice haar ex beschuldigde van huiselijk geweld. Er werd zelfs verwacht dat drie van hun kinderen zouden getuigen. Een ingewijde stelde echter dat dit gewoon een nieuwe poging van Angelina was in de hoop de voogdijzaak naar haar hand te zetten. „Behalve van één beschuldiging die ze in 2016 deed, die al is onderzocht en afgewezen, zijn er geen andere verslagen, politierapporten of zelfs maar beschuldigingen geweest totdat het haar goed uitkwam. Niemand weet waar ze nu mee komt, maar die achtergrond is belangrijk.”

’Oneerlijk proces’

De rechter besloot echter dat hun minderjarige kinderen niet mochten getuigen tijdens de rechtszaak en oordeelde dat het koppel gedeelde voogdij krijgt. Angelina is naar verluidt dan ook woedend en vindt het oneerlijk dat haar kinderen niet mochten spreken. Ze diende een motie in bij de rechtbank om de rechter van de zaak te halen, maar dat mocht niet baten. „Hij weigerde om mevrouw Jolie een eerlijk proces te geven”, aldus haar advocaten. „De rechter weigerde om bewijs in ontvangst te nemen dat essentieel is om haar zaak voor te leggen. Volgens de wet is het legaal om minderjarige kinderen vanaf 14 jaar te laten getuigen.”

De actrice zal naar alle waarschijnlijkheid in beroep gaan.