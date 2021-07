Carrière Marianne Weber op losse schroeven

Na een succesvolle zangcarrière lijkt Marianne Weber het welletjes te vinden. „Er zijn al zeker twee generaties die niet weten wie Marianne Weber is. Ⓒ ANP/HH

Nu ze genezen is verklaard, kijken de fans van Marianne Weber uit naar haar comeback. Maar of dat ooit gaat gebeuren, is nog maar de vraag. „Ze moeten met een wel héél goed plan komen, wil ik nog concerten geven en cd’s opnemen. Wie is er nog geïnteresseerd in mij?”