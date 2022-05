Johnny Depp maandag weer in de getuigenbank

Depp zal een van drie getuigen zijn die maandag door de verdediging naar voren wordt geroepen. Ook zullen een expert op het gebied van partnergeweld en een anatomie-expert in de getuigenbank plaatsnemen. De verwachting is dat de verdediging komende week klaar is met haar pleidooi in de zaak die op 11 april begon. De rechter wil vrijdag van beide partijen hun slotpleidooi horen.

De Pirates of the Caribbean-acteur klaagde zijn ex-vrouw aan omdat zij in 2018 in een opiniestuk in The Washington Post schreef dat zij huiselijk geweld had meegemaakt, zonder daarbij de naam van haar toenmalige echtgenoot te noemen. Volgens de acteur is het echter duidelijk dat hij in het artikel wordt bedoeld. Depp ontkent dat hij Heard heeft misbruikt en klaagde haar aan wegens smaad.